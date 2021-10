Silence radio – w/ OMERTA Le Chapiteau, 23 octobre 2021, Marseille.

Tout le monde le sait, personne n’en parle. Comme un secret bien gardé, les basses d’Omerta sont difficilement captées par celleux qui ne tendent pas l’oreille… Sauriez-vous pénétrer le mur du son ? LINE UP : LEO ELGRECO Le Co-Fondateur d’Omerta Leo Elgreco délivre une sélection de tracks aux basses tranchantes, fusionnant la noirceur et la brutalité moderne. L’univers de Leo est une mécanique rigoureuse conçue pour et par la rave, la force de cette autodidacte, aujourd’hui installé à Marseille, réside dans la puissance émotionnelle d’une musique hybride naviguant entre une froideur industrielle et une techno mystique. [https://soundcloud.app.goo.gl/vQdYY](https://soundcloud.app.goo.gl/vQdYY) HICHÂM H Co-Fondateur et DJ du collectif Omerta, il a su imposer depuis ses débuts, un style identifiable : Dark, Acid, Techno avec des lignes de basses rondes pour un résultat qui fait ses preuves sur le dancefloor. Hichâm H, résident des soirées organisées par Omerta dans des lieux emblématiques de Marseille, ce collectif qui a très vite attiré une foule de night-clubbers. Son projet futur est de rentrer dans le monde de la production pour pouvoir composer ses tracks à sa touche et faire sortir toute son énergie positive qui fera taper du pied à son public. [https://soundcloud.app.goo.gl/qpzh9VsceGczrQj57](https://soundcloud.app.goo.gl/qpzh9VsceGczrQj57) DJIANNI Passionné par la techno industrielle, il a su concrétiser sa passion pour la techno en devenant membre fondateur du collectif Omerta . Depuis 10 ans, il est rythmé par les sons techno dark, industriels, mélodiques et par les ambiances berlinoises. Il a commencé à mixer depuis un an et demi en associant des influences de soirées au Berghain et des sons des années 80/90. Ses sets ont un seul but : faire voyager les amoureux du gros son en y associant plusieurs mélodies progressives. DAVID BOUTS Inspiré par la scène berlinoise, sans cesse à la recherche de nouvelles tracks, David Bouts mêle une techno sombre et rapide à un univers mélodique et envoûtant. [https://soundcloud.app.goo.gl/uegWiE2whsENZHcP8](https://soundcloud.app.goo.gl/uegWiE2whsENZHcP8) ANTHONY CAPALDI Passionné de musique depuis tout jeune grâce à une famille de musiciens, Anthony Capaldi grandit et baigne dans le milieu depuis son plus jeune âge, commençant par le saxophone sur un style musical funk et soul. Il trouve par la suite ce qui le fait vibrer et qui lui correspond plus : l’électro et plus précisément la techno. Depuis maintenant deux ans, il a co-fondé le collectif Omerta, qui lui a fait découvrir les platines. Autodidacte, mixer est devenu pour lui une évidence et une passion qui enrichit son quotidien. Après avoir affiné son oreille, il a pu trouver son style musical qui est plus précisément la techno progressive et mélodique. OMAR ABDELLI Omar s’est d’abord fait connaître grâce à l’organisation de soirées techno. Aujourd’hui, on le retrouve derrière les platines où il dégage une puissante énergie. L’étape future s’écrit avec la production de sa propre musique, dans un univers dans lequel Omar fait naître un vrai potentiel et un nouveau style artistique. [https://soundcloud.app.goo.gl/9AaRH](https://soundcloud.app.goo.gl/9AaRH) 20h00 : Ouverture des portes 22h00 : DJ set 03h30 : Fin du DJ set 04h00 : On se dit au revoir — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/4t4hw6an](https://tinyurl.com/4t4hw6an) EARLY : 8e + frais de loc NORMAL : 10e + frais de loc SUR PLACE : 12e _ _ _ INFOS PRATIQUES PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, avec QR CODE (aucun document format papier ou digital sans QR CODE vérifiable ne sera accepté !) et ce dès 12 ans: – Certificat complet de vaccination (Désormais à 7 jours après la deuxième injection / 7 jours après l’injection pour les personnes ayant eu la Covid) – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP (vous devez avoir un QR code, votre test positif ne fait pas gage de rétablissement) On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

8,59 / 10,59€ en pré-vente / 12€ sur place

