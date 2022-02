SILENCE – PETIT THÉÂTRE DE POUANCÉ Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Un spectacle sur l’imaginaire et la littérature, à partager sans modération.

Dans un univers pos-apocalyptique, une femme sans âge survit en trouvant des restes dans les décombres. Elle trompe sa solitude en la peuplant de personnages imaginaires sortis tout droit de ses pensées, de ses souvenirs ou de livres rescapés d’un monde anéanti. Répétition publique

Tout public – A partir de 12 ans

