SILENCE ON TOURNE Collège Guy Dolmaire Mirecourt, lundi 26 février 2024.

SILENCE, ON TOURNE.

Viens, seul.e, en famille ou entre ami.es réaliser un film sur un thème d’actualité. En compagnie d’un professionnel, écrivez un scénario et participer à la création d’un film à plusieurs.

A partir de 9 ans .

Le film réalisé sera présenté aux familles des participants à l’ESJ, puis au FestivActu à FORBACH le jeudi 6 juin. Les réalisateurs en herbe seront invités à participer à cette journée gratuitement

Organisation et financement espace service jeunesse et possibilité de venir par demi-journées se renseigner) et de pique-niquer sur place (repas tiré du sac).

Inscription obligatoire au 06 11 58 89 42 (laissez un message ou un sms avec vos nom,

prénom, numéro de téléphone) ou à l’adresse suivante : esj-mirecourtdompaire@ac-nancy-metz.frEnfants

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 13:30:00

fin : 2024-02-28 16:30:00

Collège Guy Dolmaire 451 rue du Neuf Moulin

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est esj-mirecourtdompaire@ac-nancy-metz.fr

