Le Cube, le jeudi 31 mars 2022 à 20:30

Pockemon Crew propose un hommage au cinéma et à la modernité. ————————————————————- ### Cette création regarde dans le rétroviseur pour rappeler les origines du mouvement Hip-hop dans les années 40 à New-York. « Silence, on tourne ! » est aussi un clin d’oeil donné par la compagnie à leur ville d’appartenance, Lyon ; ville dans laquelle, au 19e siècle, les frères Lumière inventèrent le cinéma. Une performance à la hauteur de la réputation de la compagnie Pockemon Crew qui recherche sans cesse de nouvelles dimensions. + d’infos service culturel : 05 57 99 52 24

Tout public à partir de 7 ans – Durée : 50 min – Tarifs : 15 € – 10 €

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d'Ornon

2022-03-31T20:30:00 2022-03-31T21:30:00

