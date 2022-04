Silence ! On tourne. Jeunes et européens. PAEJ Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Silence ! On tourne. Jeunes et européens. PAEJ, 4 mai 2022, Paimpol. Silence ! On tourne. Jeunes et européens.

du mercredi 4 mai au lundi 30 mai à PAEJ

L’objectif est de mettre en valeur les voix et les expériences de jeunes d’Europe et d’ailleurs habitant sur le territoire de GPA et de créer du lien entre les différents acteurs du territoire autour de l’Europe. Le 4 mai, une demie-journées de tournage permettra de s’entretenir avec des jeunes du territoire à propos de thématiques européennes et de les initier à la manipulation de marionnettes et d’une caméra. Un enregistrement sonore de leur paroleprès un entretien seera réalisé avec les jeunes sur leurs visions de l’Europe, leurs récits de voyages, ou leur Europe rêvée, idéale. De petites scénettes à mettre en place avec les marionnettes devant une caméra en lien avec les récits préalablement enregistrés seront élaborées avec les animateurs Berit Schwarm et Maxime Moriceau. Les jeunes pourront s’initier à la manipulation de petites marionnettes et à la prise de vue à partir d’une caméra vidéo. Les vidéos seront diffusées dans des salles de cinéma de GPA durant les Earsmus Days en octobre 2022. Le projet vise à produire de courtes vidéos avec des jeunes costarmoricains qui seront diffusées au mois d’octobre 2022 lors des Erasmus Days. PAEJ 4 Rue Saint-Vincent, 22500 Paimpol Paimpol Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-06T15:00:00 2022-05-06T15:30:00;2022-05-30T14:00:00 2022-05-30T17:00:00

