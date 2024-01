SILENCE, ON TOURNE ESPACE DANIEL BALAVOINE Bizanos, samedi 2 mars 2024.

Nomination « Molières de la meilleure comédie. Par les auteurs de « Thé à la menthe ou t’es citron », Molière de la meilleure pièce comique » et « Un petit jeu sans conséquence », « Molière de la création française » « Un anti dépresseur idéal… On rit beaucoup… Divertissement intelligent et très réussi… Du vrai théâtre burlesque… Du rire de très bon niveau… On pleure de rire sans retenue… Un surdoué de l’humour… Multiples rebondissements… Intrigue aboutie… Une comédie jubilatoire…. ». critiques presse sur la création parisienneUne équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. La productrice est véreuse, le réalisateur, amoureux de la jeune actrice, s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel second rôle est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière et l’assistant-réalisateur doit ménager les uns et les autres, d’autant qu’il rêve de réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le rôle principal. Quant au public, il fait partie de l’histoire, c’est le figurant du tournage…________________________________________• Accueil à partir de 20h pour théâtre à 21hAssiettes charcuteries et/ou fromages du menu à 9 €Tartinables « Miot » et dessert* du menu à 6 €* Réservation possible et conseillée via bizane@free.fr jusqu’au mardi avant la représentationNous préciser via bizane@free.fr, jusqu’au mardi avant le spectacle, si vous désirez être à une table et les noms de vos accompagnants.Boissons à prix «partenaires» au bar : Domaine du Cinquau, Ogeu, SarriatClôture des ventes V.I.P. Spectacle seul le mercredi soir avant la représentation PartenairesVille de Bizanos, ville de Pau, Fondation Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Domaine du Cinquau, Ogeu, Sarriat, La Rumeur restaurant traiteur, Camborde Architectes, Groupama, Maison Miot et Radio Voix du Béarn.VenirEspace Balavoine de Bizanos, 2 avenue de l’Europe (grand parking)

Tarif : 19.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-02 à 21:00

Réservez votre billet ici

ESPACE DANIEL BALAVOINE Av de l’Europe 64320 Bizanos 64