SILENCE, ON TOURNE! Castelnaudary, 1 février 2023, Castelnaudary A.D.T. de l'Aude / OTI Castelnaudary Lauragais Audois Castelnaudary.

Rue Général Dejean Castelnaudary Aude

2023-02-01 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-01 21:30:00 21:30:00

EUR 15 15

Pour cette création, la compagnie a décidé d’explorer deux mondes qui la passionnent : « Le cinéma et l’origine de certains mouvements Hip Hop ».

En explorant le cinéma des années 30 et 40, on retrouve dans certaines comédies musicales de l’époque, l’énergie et l’originalité de certains mouvements de la danse Hip Hop.

De plus, c’est un clin d’œil donné par la compagnie à leur ville d’appartenance, Lyon ; ville dans laquelle, au 19ème siècle, les frères Lumière inventèrent le cinéma. Cette création s’inspire du cinéma en noir et blanc agrémenté d’une danse toute en couleurs.

A travers des décors et des costumes inspirés des studios de cinéma de l’époque, les danseurs vous emmènent sur des rythmes musicaux tantôt doux tantôt rapides afin de vous transmettre cette énergie fédératrice présente dans les gestes et les mouvements des films et des comédies musicales du 7ème art.

Une succession de tableaux aux rythmes variés, soutenus par une bande musicale et une création lumière en lien avec le propos artistique.

troisponts@ville-castelnaudary.fr +33 4 68 94 60 85

