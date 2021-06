Firminy Unité d'habitation Le Corbusier de Firminy Firminy, Loire Silence on tourne au Corbu Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy Firminy Catégories d’évènement: Firminy

Loire

Silence on tourne au Corbu Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Firminy. Silence on tourne au Corbu

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy

Les habitants vous proposent de découvrir les mini séries dont ils ont écrits les scénarios. Ces mini séries sont en lien avec la réalisation d’un court métrage tourné dans notre immeuble et à Pont Salamon, par un jeune réalisateur. Ces mini séries seront présentées dans différents lieux de l’Unité d’Habitation, vous permettant ainsi de déambuler au sein de celle ci. Lors de l’écriture, nous nous sommes attachés à mettre en avant différentes parties de l’immeuble qui le caractérise. Cette projection s’insère dans un parcours découverte guidé de l’Unité d’Habitation. (visite appartement témoin, appartement privé, école maternelle) Le court métrage sera visible, sans réservation à la Maison de la Culture

sur réservation

Les habitants vous proposent de découvrir les mini séries dont ils sont écrits les scénarios. Ces mini séries sont en lien avec la réalisation d’un court métrage tourné, en partie au Corbusier Unité d’habitation Le Corbusier de Firminy Rue de la Fontaine du Loup, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Firminy, Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Unité d'habitation Le Corbusier de Firminy Adresse Rue de la Fontaine du Loup, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Firminy lieuville Unité d'habitation Le Corbusier de Firminy Firminy