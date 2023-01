Silence on goûte « Lîle de Nim » pour les 7-12 ans Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin Lamonzie-Saint-Martin Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Lamonzie-Saint-Martin EUR La médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin organise la projection du film « L’île de Nim » de Jennifer Flackett et Mark Levin sortit en avril 2008. Ce film d’1h40 est une aventure, comédie avec les acteurs ; Gerard Butler, Jodie Foster et Abigail Breslin. Résumé : Nim est une petite fille de 8 ans vivant avec son père sur une île sauvage, petit paradis désert au milieu de l’Océan Indien. Entre ses amis imaginaires et ses animaux de compagnie, elle ne s’ennuie pas une seule seconde.

Lorsque son père est coincé en mer après un accident et qu’elle se retrouve seule à devoir défendre son île contre des pirates impitoyables, elle demande de l’aide au fameux Alex Rover, sans savoir que c’est un personnage fictif écrit par une romancière solitaire et agoraphobe.

+33 5 53 73 20 06 Réseau des bibliothèques de la CAB

