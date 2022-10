Silence on goûte

2022-10-26 – 2022-10-26 SILENCE ON GOÛTE HALLOWEEN : « Abulele au pays des hommes », pour les 6-10 ans. Film de Jonathan Geva · 1 h 30 min · 3 décembre 2015 (Israël) Genres : Animation, Aventure Synopsis : Depuis la mort accidentelle de son grand frère, Adam est inconsolable et se sent seul. Sa vie bascule le jour où il découvre un `abulele'. Le monstre s'avère être très gentil et attachant. Ils deviennent secrètement les meilleurs amis du monde ! Cependant, une unité spéciale de l'armée est aux trousses de la créature, pour connaître son origine et ses pouvoirs. Adam, pour sauver son ami, doit le ramener d'où il est venu. Gratuit sur réservation.

