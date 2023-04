SILENCE ELLES JOUENT !

SILENCE ELLES JOUENT !, 11 mai 2023, . , , SILENCE ELLES JOUENT !

2023-05-11 – 2023-05-11 . Genre : Comédie

Auteur : Angélique Lhérault Une pièce, 4 femmes, un joyeux désordre ! 4 comédiennes essayent de monter une pièce mais beaucoup de choses sont encore loin d’être au point.

Lila, la metteuse en scène et auteure, va devoir s’armer de patience face à la naïveté de Lucie, au côté un ‘brin féministe’ de Pauline, et au talent limité de Gaby. Le public assiste aux répétitions et partage ainsi l’intimité des comédiennes, leurs coups de gueule, leurs confidences, et leur sensibilité.

Avec ces femmes-là, l’ambiance est parfois électrique : pas le temps de s’ennuyer ! silence elles jouent dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville