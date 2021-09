Lodève Lodève Hérault, Lodève SILENCE D’UN CONFLIT Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève

SILENCE D’UN CONFLIT Lodève, 22 septembre 2021, Lodève. SILENCE D’UN CONFLIT 2021-09-22 10:00:00 – 2021-09-22 17:00:00

Lodève Hérault Découvrez l’exposition “Silences d’un conflit” de l’artiste Lardetre. Des photos de lieux et d’objets seront ponctuées des textes, des paroles attribuées à celui ou celle qui aurait pu les prononcer et tant désirées par les enfants. Une exposition pour raconter le silence des protagonistes de la guerre d’Algérie. Découvrez l’exposition “Silences d’un conflit” de l’artiste Lardetre. Des photos de lieux et d’objets seront ponctuées des textes, des paroles attribuées à celui ou celle qui aurait pu les prononcer et tant désirées par les enfants. Une exposition pour raconter le silence des protagonistes de la guerre d’Algérie. contact@la-distillerie.org +33 6 77 06 80 03 Découvrez l’exposition “Silences d’un conflit” de l’artiste Lardetre. Des photos de lieux et d’objets seront ponctuées des textes, des paroles attribuées à celui ou celle qui aurait pu les prononcer et tant désirées par les enfants. Une exposition pour raconter le silence des protagonistes de la guerre d’Algérie. la distillerie dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lodève Autres Lieu Lodève Adresse Ville Lodève lieuville 43.73414#3.31868