« Silence, ça tourne ! ». Saison II ———————————– ### Un stage de création vidéo avec Mireille Loup, artiste vidéaste Et si tu passais une semaine au musée ? Si tu as entre 12 et 16 ans, que tu souhaites apprendre à réaliser, jouer ou scénariser un vrai court-métrage, inscris-toi vite et rejoins-nous à « Silence, ça tourne ! ». Ton film sera diffusé pendant la Nuit des Musées devant des milliers de personnes, ainsi que sur la chaîne Youtube du musée ! Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h Tarif : 50 € pour la semaine (petit matériel non fourni) Nombre de places limité – Pass sanitaire requis Renseignements et inscriptions : 0490493758 ou [reattu.reservation@ville-arles.fr](mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr)

Musée Réattu 10 rue du Grand-prieuré 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



