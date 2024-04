Silence ça tourne… – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 18:30 – 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Du casting à la dernière prise venez assister au tournage d’un film. Deux comédien et comédienne, un réalisateur ou une réalisatrice, deux histoires qui s’entremêlent : celle du film et celle qui se joue quand on dit « Coupez ! » et que la caméra s’éteint. C’est vous qui donnerez l’impulsion du spectacle en écrivant vos répliques de film préférées. « La vie c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Imaginé et mis en scène par Marion Guérin. Avec Marion Guérin, Guillaume Boit et Jean-Sébastien Perona. Ce spectacle vous est proposé par la Fabrique à Impros. Durée : 1h15

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

