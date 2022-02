Silence, ça pousse dans les pépinières alpines de Luc André ! Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris.

Implantée dans le Sud des Hautes-Alpes à 900 mètres d’altitude, sur la commune du Saix, la Pépinière d’altitude de Luc André est spécialisée dans la culture des plantes de montagne. Nominée aux « Trophées de l’Entreprise », adhérente à la marque *Hautes-Alpes Naturellement® garantissant une production haut-alpine respectueuse de l’environnement, la pépinière propose une large gamme de plantes à massif, annuelles et vivaces cultivées de manière très raisonnée, ainsi que des plants maraîchers Bio issus de semence paysanne, garantissant des végétaux solides et sains et une nature respectée. En cet hiver 2022 et à quelques semaines des premiers feux du printemps, Luc André propose aux enfants (et à leurs parents), un atelier pour préparer les beaux jours, à la fois simple et ludique : le bouturage. Des plantes de montagne à repiquer de manière à ce que chacun puisse repartir avec un petit souvenir végétal des montagnes des Hautes-Alpes parallèlement à des ateliers pour enfants de semis de plants maraîchers bio. [www.pepinieres-luc-andre.com](http://www.pepinieres-luc-andre.com)

Atelier bouturage de plantes alpines avec Luc André, pépiniériste dans le Sud des Hautes-Alpes, spécialisé dans les plantes de montagne.

