du lundi 1 août au samedi 6 août à Centre JEAN UDAQUIOLA

La pêche est ta passion ? Tu as de la curiosité pour cette activité ? Découvre ce tout nouveau programme, encadré par un moniteur fédéral et viens découvrir les joies de la pêche et les richesses de la faune et de la flore Landaise. Au programme : – Pêche au coup, – Pêche au carnassier (avec moulinet), – Pêche à la carpe (avec moulinet). – Une séance surf casting – Une séance de Stand up paddle, activités sportives, Pilat, veillées. Permis de pêche annuel délivré dans le cadre du séjour. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 480,00 €

Les poissons n’attendent que toi, sors ta canne à pêche ! Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

2022-08-01T10:00:00 2022-08-01T00:00:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T00:00:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T00:00:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T00:00:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T00:00:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T14:00:00

Centre JEAN UDAQUIOLA
Adresse 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

