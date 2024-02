SIKS HAEDO – Diego Lipnizky Le Son de la Terre Paris 05, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 20h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant Billetterie : 25 EUR

Ma musique est le fruit de toutes ces experiences, de ces rencontres, de ces métissages et influences artistiques du monde. En ce sens là, vous pouvez l ́appeler “World Music”! « Diego Lipnizky

Siks Haedo est le projet jazz world de Diego Lipnizky, guitariste et compositeur hispano- argentin, installé a Paris depuis 2012.

Le groupe est né au cours de l’année 2013.

Sa conception commence à Madrid un an auparavant avec le début du travail de composition du répertoire. La perspective d’un changement de vie via l’installation à Paris fait naître en Diego Lipnizky beaucoup d’émotions inspirantes…

Le traduire en musique lui est apparu vital.

L’instrumentation de ce projet s’impose rapidement sous la forme d’un sextet:

DIEGO LIPNIZKY Guitare et compositions OLIVIER BRIDOT Trompette et Bûgle

HUGO AFETTOUCHE Saxophone Alto

JULIAN LEPRINCE CAETANO Piano et claviers LAURENT SALZARD Basse

PAULINO NORIEGA Batterie

Une fois les musiciens réunis, la possibilité d ́enregistrer au Sae Studios émerge.

Le projet peut enfin être partagé avec le public! La recherche de salles et concours, de productions et labels commencent donc…

Siks Haedo est rapidement selectionné par le Festival de Jazz de Saint Germain des Prés pour participer au tremplin 2014. Il se retrouve pour la première fois sur scène au Sunset/Sunside.

Siks Haedo a été, depuis, plusieurs fois programmé dans des salles comme Le Caveau des Oubliettes, Le Baiser Salé, Les Disquaires, le Duc des Lombards, Le Sunset/ Sunside, Barbizon ou Royal Est Music.

Selectionné pour participer au festival JazzEñe 2015 à Valence (Espagne) en Septembre 2015.

Siks Haedo a signé ses albums « Influencias » 2015 et “Ready to Travel” 2017 avec le label Plaza Mayor Company Ltd. Ils sont disponibles sur toutes le plateformes digitales.

Depuis plusieurs années, Siks Haedo, joue souvent sur la scène parisienne. La sortie de leur nouvel album est prévu pour 2024.

Affaire à suivre….

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05

Contact : https://www.sondelaterre.fr/event/siks-hade-diego-lipnizky/#billetterie

