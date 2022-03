Sikania Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Sikania Théâtre du Grand Rond, 29 mars 2022, Toulouse. Sikania

du mardi 29 mars au samedi 2 avril à Théâtre du Grand Rond

### Chansons siciliennes Après avoir revisité les chansons d’amour et autres histoires rocambolesques de la Sicile, Sikania i fimmini poursuivent leur route. Compositions et collectages ancestraux se côtoient et nous transportent dans un imaginaire fantasmé : tremblements de terre, éruptions mélodiques, chant solaire et toujours la torpeur envoûtante de cette île au carrefour des Méditerranées que les anciens nommèrent Sikania. ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Du 29 mars au 2 avril à 19h Ouverture des portes à partir de 18h30 Durée : 50mn

Participation libre

Culture Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T19:00:00 2022-03-29T19:50:00;2022-03-30T19:00:00 2022-03-30T19:50:00;2022-03-31T19:00:00 2022-03-31T19:50:00;2022-04-01T19:00:00 2022-04-01T19:50:00;2022-04-02T19:00:00 2022-04-02T19:50:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Théâtre du Grand Rond Adresse 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Théâtre du Grand Rond Toulouse Departement Haute-Garonne

Théâtre du Grand Rond Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Sikania Théâtre du Grand Rond 2022-03-29 was last modified: by Sikania Théâtre du Grand Rond Théâtre du Grand Rond 29 mars 2022 Théâtre du Grand Rond Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne