Plougastel-Daoulas Atelier Baby-sitting SIJ Plougastel Plougastel-Daoulas, 28 octobre 2023, Plougastel-Daoulas. Atelier Baby-sitting Samedi 28 octobre, 09h00 SIJ Plougastel Gratuit sur inscription Atelier Baby-sitting Des temps théoriques et pratiques vous permettront de tout savoir sur le baby-sitting. Les relations avec la famille

Le comportement à adopter vis à vis de l’enfant

Le nourisson (biberon, alimentation, change, …)

La législation

Les soins et gestes qui sauvent

Les activités possibles

Information sur le réseau baby-sitting de l'Astérie Centre Social SIJ Plougastel PLOUGASTEL-DAOULAS Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

