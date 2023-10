Cet évènement est passé Animation VAES IME SIJ Pays Glazik (Briec) Briec Catégories d’Évènement: Briec

Finistère Animation VAES IME SIJ Pays Glazik (Briec) Briec, 11 octobre 2023, Briec. Animation VAES IME Mercredi 11 octobre, 14h00 SIJ Pays Glazik (Briec) sur inscription SIJ Pays Glazik (Briec) Place Ruthin Briec 29510 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T15:00:00+02:00

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T15:00:00+02:00 vie afféctive Détails Catégories d’Évènement: Briec, Finistère Autres Lieu SIJ Pays Glazik (Briec) Adresse Place Ruthin Ville Briec Departement Finistère Age min 16 Age max 29 Lieu Ville SIJ Pays Glazik (Briec) Briec latitude longitude 48.102933;-3.997516

SIJ Pays Glazik (Briec) Briec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briec/