Atelier Info BAFA Vendredi 20 octobre, 18h00 SIJ Pays Glazik Gratuit, sur inscription

Découverte du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) en compagnie d’une animatrice Jeunesse, d’un directeur du Centre de Loisirs et d’une animatrice qui vient de finir sa formation.

– Présentation de la formation BAFA et de son déroulement.

– Comment financer la formation ?

– Candidater pour un stage pratique (CV, lettre de motivation et recrutement)

SIJ Pays Glazik Place Ruthin Briec 29510 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-20T20:00:00+02:00

BAFA Animation