Atelier sur l’engagement des jeunes SIJ LTM Lamballe Lamballe-Armor Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Lamballe-Armor Atelier sur l’engagement des jeunes SIJ LTM Lamballe Lamballe-Armor, 27 octobre 2023, Lamballe-Armor. Atelier sur l’engagement des jeunes Vendredi 27 octobre, 15h30 SIJ LTM Lamballe SIJ LTM Lamballe 15 rue Saint-Martin 22400 LAMBALLE-ARMOR Lamballe-Armor 22400 Lamballe Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T15:30:00+02:00 – 2023-10-27T16:30:00+02:00

2023-10-27T15:30:00+02:00 – 2023-10-27T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Lamballe-Armor Autres Lieu SIJ LTM Lamballe Adresse 15 rue Saint-Martin 22400 LAMBALLE-ARMOR Ville Lamballe-Armor Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville SIJ LTM Lamballe Lamballe-Armor latitude longitude 48.471627;-2.516952

SIJ LTM Lamballe Lamballe-Armor Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lamballe-armor/