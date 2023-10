Petit déjeuner “ J’explore les métiers” SIJ de Loudéac Loudéac Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Loudéac Petit déjeuner “ J’explore les métiers” SIJ de Loudéac Loudéac, 25 octobre 2023, Loudéac. Petit déjeuner “ J’explore les métiers” Mercredi 25 octobre, 10h00 SIJ de Loudéac SIJ de Loudéac 16 Rue de Moncontour, 22600 Loudéac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:30:00+02:00

2023-10-25T10:00:00+02:00 – 2023-10-25T12:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Loudéac Autres Lieu SIJ de Loudéac Adresse 16 Rue de Moncontour, 22600 Loudéac Ville Loudéac Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville SIJ de Loudéac Loudéac latitude longitude 48.177246;-2.755474

SIJ de Loudéac Loudéac Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loudeac/