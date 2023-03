ToursJUG : Pourquoi construire des applications event-driven avec Apache Pulsar SII Tours Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours

ToursJUG : Pourquoi construire des applications event-driven avec Apache Pulsar SII Tours, 14 mars 2023, Tours. ToursJUG : Pourquoi construire des applications event-driven avec Apache Pulsar Mardi 14 mars, 19h30 SII Tours Entrée libre sut inscription Aujourd’hui, quand vous envisagez de construire des applications event-driven et temps réel, les mots qui viennent spontanément sont sans doute : RabbitMQ, Kafka… Ce sont les solutions qui dominent ce paysage. Mais avez-vous entendu parler d’Apache Pulsar ? Puls sur le site du JUG : https://www.toursjug.org/event/20230314/ SII Tours 1 impasse du palais, Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.toursjug.org/event/20230314/ »}] [{« link »: « https://www.toursjug.org/event/20230314/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T19:30:00+01:00 – 2023-03-14T21:30:00+01:00

2023-03-14T19:30:00+01:00 – 2023-03-14T21:30:00+01:00 JUG Apache

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu SII Tours Adresse 1 impasse du palais, Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville SII Tours Tours

SII Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

ToursJUG : Pourquoi construire des applications event-driven avec Apache Pulsar SII Tours 2023-03-14 was last modified: by ToursJUG : Pourquoi construire des applications event-driven avec Apache Pulsar SII Tours SII Tours 14 mars 2023 SII Tours Tours Tours

Tours Indre-et-Loire