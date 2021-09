SI’I Théâtre de Thalie, 30 septembre 2021, Montaigu-Vendée.

**Cirque-Danse** **En famille – Découverte à partir de 5 ans** Durée : 1h15 Si’i est un mot emprunté au langage samoan et qui signifie tout à la fois élever, monter, aider, porter. Un titre qui sonne comme une promesse pour un spectacle qui unit deux pays, l’Australie et la France, et deux disciplines, la danse et l’acrobatie. Le chorégraphe Gilles Verièpe de la Cie DK59, dont le travail repose sur la poésie, et les artistes de Casus Circus, connus pour pratiquer un cirque acrobatique enraciné dans les origines du genre, rassemblent leurs forces créatrices pour inviter le spectateur à s’abandonner joyeusement dans de nouvelles perceptions de l’espace scénique. A partir du thème de la marche et avec l’idée sous-jacente de l’évolution de l’homme, Si’i nous embarque dans une pièce forte et sensible où l’on rêve d’élévation du corps comme de l’âme, où l’on rit du danger, où l’on garde espoir malgré la chute. Une nouvelle expression poétique qui garde l’effort et la difficulté invisibles, toujours au service de la performance artistique. Spectacle en résidence de création au théâtre de Thalie, les deux semaines qui précèdent la représentation. [https://vimeo.com/486762996](https://vimeo.com/486762996) _Chorégraphie et mise en scène :_ _Gilles Verièpe et Natano Fa’anana_ _Scénographie : Gilles Verièpe et Lachlan McAulay_ _Cirque : Ensemble Casus Circus_ _Assistant à la création : Valérie Masset_ _Acrobates : Jesse Scott, Lachlan McAulay,_ _distribution en cours_ _Danseurs : Distribution en cours_ _Création musicale : Vlad Roda Gil_ _Régisseur général et création lumières :_ _Nicolas Priouzeau_ _Costumes : Arielle Chambon_ Accès [billetterie](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

