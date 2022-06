Si’i – Compagnies Casus Circus et DK59 – Saison Fleuriaye Fleuriaye (La), 13 décembre 2022, Carquefou.

2022-12-13

Horaire : 20:45 22:00

Gratuit : non Tarif plein non abonné : 31 € Tarif sortie famille (achat 3 places minimum dont au moins un mineur) : 19 € la place BILLETTERIES à l’unité à partir du 28 juin 2022 :- sur www.theatre-carquefou.fr- à la Fleuriaye – du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

Arts du cirque / Danse. Conjuguant à la perfection la danse et l’acrobatie, les Australiens de Casus Circus rencontrent la compagnie française DK59 dans une performance poétique et virtuose qui se joue de la gravité.Emprunté au langage samoan, « Si’i » signifie tout à la fois s’élever, monter, aider, porter. Un titre qui évoque non seulement le thème exploré que sont la marche et les vertiges de l’ascension, mais qui induit aussi la notion de rencontre entre artistes issus d’origines et de disciplines différentes.Sur un plateau sculpté par la lumière et les agrès, trois acrobates et trois danseurs explorent tous les moyens de déplacement. Jouant tantôt de la marche, de la course, des élévations, de la gravité, des équilibres, des suspensions ou encore des chutes, ils expriment le besoin de l’autre pour mieux se surpasser. Alliant puissance, grâce et générosité, les six artistes tentent de repousser les limites du corps humain avec une maestria technique exceptionnelle. Chorégraphie et mise en scène : Gilles Verièpe et Natano Fa’ananaScénographie : Gilles Verièpe et Lachlan McAulayAcrobates : Jesse Scott, Lachlan McAulay, Silvana SanchiricoDanseurs : Jimmy Vairon, Alexandre Nadra, Emilia SaavedraCirque : Ensemble Casus Circus Durée : 1h15 Tout public, à partir de 8 ans

Fleuriaye (La) Carquefou 44470

http://www.theatre-carquefou.fr/ theatre@mairie-carquefou.fr