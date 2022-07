Si’i, 6 décembre 2022, .

Si’i



2022-12-06 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-06 21:40:00 21:40:00

18 La compagnie française DK59 et les Casus Circus, originaires d’Australie, s’associent pour une fusion poétique. Comment s’élever, s’envoler ? Au sein d’une scénographie toute en verticalité, la thématique se révèle grâce à un dispositif composé de ponts et de trapèzes qui se déploient au fil du spectacle. Trois danseurs et trois acrobates se confondent pour offrir une fresque sur la théorie de l’évolution ; mais aussi sur l’élégance et la force du geste primitif. Un spectacle rempli d’énergie et de délicatesse.

Si’i est un mot emprunté à la langue samoan qui signifie à la fois élever, monter, et aider, porter. Un titre qui sonne comme une promesse pour un spectacle unissant deux pays, l’Australie et la France, et deux disciplines, la danse et l’acrobatie.

La compagnie française DK59 et les Casus Circus, originaires d’Australie, s’associent pour une fusion poétique. Comment s’élever, s’envoler ? Au sein d’une scénographie toute en verticalité, la thématique se révèle grâce à un dispositif composé de ponts et de trapèzes qui se déploient au fil du spectacle. Trois danseurs et trois acrobates se confondent pour offrir une fresque sur la théorie de l’évolution ; mais aussi sur l’élégance et la force du geste primitif. Un spectacle rempli d’énergie et de délicatesse.

dernière mise à jour : 2022-06-30 par