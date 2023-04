Sigur Rós | Festival Days Off Philharmonie de Paris Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Sigur Rós | Festival Days Off Philharmonie de Paris, 3 juillet 2023, Paris. Le lundi 03 juillet 2023

de 20h00 à 23h00

Tout public. payant

En exclusivité française pour Days Off, le groupe islandais Sigur Rós s’entoure du London Contemporary Orchestra pour dévoiler les titres de son très attendu nouvel album. C’est un alignement d’étoiles qui s’annonce pour ce concert exceptionnel de Sigur Rós : d’abord il marque le retour de Kjartan Sveinsson, claviériste et ancien membre historique du groupe, aux côtés des deux cofondateurs Jónsi et Georg Holm. Le trio sera accompagné par les musiciens du London Contemporary Orchestra, qui a participé aux sessions d’enregistrement du nouvel album dans les mythiques studios Abbey Road. Car, oui, Sigur Rós est enfin de retour avec un huitième album, dix ans après le beau Kveikur. Une nouvelle pierre sur un chemin très singulier tracé par le groupe islandais depuis le milieu des années 1990, aux frontières du post-rock, de la pop et des musiques expérimentales. Lovées au cœur de l’orchestre, percussions, guitares, cordes et voix s’emmêleront pour faire vivre nouvelles et anciennes chansons, en un maelström d’émotions comme seul le groupe en est capable. Quatre ans après la venue à Days Off de son chanteur Jónsi pour un cycle de concerts mémorable, les retrouvailles avec Sigur Rós s’annoncent grandioses. Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

