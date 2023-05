46ème foire aux vins de Sigoulès Le bourg, 23 juillet 2023, Sigoulès-et-Flaugeac.

L’association « Foire aux vins de Sigoulès » organise sa 4-ème Foire aux Vins de Sigoulès le samedi 22 et dimanche 23 juillet.

Retrouvez de nombreux vignerons de la Route des Vins dans le village de Sigoulès.

INFORMATIONS A VENIR.

Le bourg

Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association » Foire aux vins de Sigoulès » organizes its 4th Foire aux Vins de Sigoulès on Saturday 22 and Sunday 23 July.

You will find many winegrowers of the Wine Route in the village of Sigoulès.

INFORMATION TO COME

La asociación » Foire aux vins de Sigoulès » organiza su 4ª Foire aux Vins de Sigoulès el sábado 22 y el domingo 23 de julio.

Encontrará numerosos viticultores de la Ruta del Vino en el pueblo de Sigoulès.

MÁS INFORMACIÓN

Der Verein « Foire aux vins de Sigoulès » veranstaltet am Samstag, den 22. und Sonntag, den 23. Juli seine vierte Foire aux Vins de Sigoulès.

Treffen Sie zahlreiche Winzer der Weinstraße im Dorf Sigoulès.

KOMMENDE INFORMATIONEN

Mise à jour le 2023-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides