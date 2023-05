Les randonnées du Raisin d’Or : Monestier Devant l’église, 7 juillet 2023, .

Randonnée gratuite ouverte à toutes et à tous à la découverte des paysages et du vignoble Bergeracois.

Dégustation de Vins de propriétés viticoles à la fin de la randonnée..

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-07 . .

Devant l’église Le bourg

Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Free hike open to all to discover the Bergerac landscapes and vineyards.

Wine tasting at the end of the walk.

Paseo gratuito y abierto a todos para descubrir los paisajes y viñedos de Bergerac.

Degustación de vinos al final del paseo.

Kostenlose Wanderung für alle, um die Landschaft und die Weinberge von Bergerac zu entdecken.

Weinprobe von Weingütern am Ende der Wanderung.

