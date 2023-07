Parcours de Santé dans la forêt de Signy le petit Signy-le-Petit, 12 juillet 2023, Signy-le-Petit.

Signy-le-Petit,Ardennes

prendre la direction base de loisirs et se garer en face du Domaine de la Motte (camping, chalets, mobile home) longer le grillage des chalets le parcours commence à l’orée du bois. Parcours de 3km sur une boucle. Vous passez près de la Petite Eau et vous surplombez l’étang de la Forge. Accessible avec des enfants dès 3 ans en famille ou de manière plus sportive. A la fin du parcours vous pourrez vous rendre à l’accueil du Domaine de la Motte pour boire une consommation, un restaurant l’Entracte. Au village un restaurant gastronomique la Hulotte est ouvert quelques jours dans la semaine. Des tables de pique nique sont disponibles à quelques mètres du parcours de santé ou prés de l’étang de la Motte. Une supérette est ouverte au village tous les jours sauf le lundi et dimanche aprés midi. Les boulangeries proposent des sandwichs.Bonne promenade..

fin : . .

Signy-le-Petit 08380 Ardennes Grand Est



take the direction of the base de loisirs and park in front of the Domaine de la Motte (camping, chalets, mobile home) along the fence of the chalets the route starts at the edge of the wood. 3km course on a loop. You pass close to the Petite Eau and you overlook the pond of the Forge. Accessible with children from 3 years old in family or in a more sportive way. At the end of the course you can go to the reception of the Domaine de la Motte for a drink, a restaurant l’Entracte. In the village a gastronomic restaurant La Hulotte is open a few days a week. Picnic tables are available a few meters from the health course or near the pond of la Motte. A mini-market is open in the village every day except Monday and Sunday afternoon. The bakeries offer sandwiches and a good walk.

tomar la dirección del centro de ocio y aparcar frente al Domaine de la Motte (camping, chalets, casa móvil) a lo largo de la valla de los chalets, la ruta comienza en el borde del bosque. La ruta es un bucle de 3 km. Se pasa cerca de la Petite Eau y se domina el estanque de la Fragua. Accesible con niños a partir de 3 años en familia o más atléticos. Al final de la ruta puede ir a la recepción del Domaine de la Motte para tomar algo, un restaurante l’Entracte. En el pueblo hay un restaurante gastronómico, La Hulotte, que abre algunos días a la semana. Hay mesas de picnic disponibles a pocos metros de la pista de fitness o cerca del estanque de la Motte. En el pueblo hay un minimercado abierto todos los días excepto los lunes y los domingos por la tarde. Las panaderías ofrecen bocadillos.

fahren Sie in Richtung Freizeitzentrum und parken Sie gegenüber der Domaine de la Motte (Campingplatz, Chalets, Mobilheime). Gehen Sie am Zaun der Chalets entlang, die Strecke beginnt am Waldrand. Die Strecke ist 3 km lang und verläuft auf einem Rundweg. Sie kommen an der Petite Eau vorbei und überblicken den Étang de la Forge. Erreichbar mit Kindern ab 3 Jahren im Familienkreis oder auf sportlichere Weise. Am Ende der Strecke können Sie sich zum Empfang der Domaine de la Motte begeben, um einen Drink zu sich zu nehmen, ein Restaurant l’Entracte. Im Dorf ist an einigen Tagen in der Woche das Gourmetrestaurant La Hulotte geöffnet. Picknicktische stehen nur wenige Meter vom Trimm-Dich-Pfad entfernt oder in der Nähe des Étang de la Motte zur Verfügung. Ein Supermarkt ist täglich außer montags und sonntags nachmittags im Dorf geöffnet. Die Bäckereien bieten Sandwiches an.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme