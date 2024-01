Signons-Ensemble ! Bibliothèque des Pâquis Genève, mercredi 7 février 2024.

Signons-Ensemble ! Signons-Ensemble ! L’univers des signes en compagnie de votre bébé // 7 février 10h00 // à la bibliothèque des Pâquis // 6 mois à 2 ans Mercredi 7 février, 10h00 Bibliothèque des Pâquis gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T10:00:00+01:00 – 2024-02-07T10:45:00+01:00

Fin : 2024-02-07T10:00:00+01:00 – 2024-02-07T10:45:00+01:00

Venez découvrir l’univers des signes en compagnie de votre bébé lors d’un atelier ludique.

Bienvenue à notre atelier de signes pour bébés à la bibliothèque ! Cet atelier d’une trentaine de minutes est conçu pour les tout-petit-e-s âgé-e-s de 6 mois à 2 ans environ et leurs parents.

Les signes pour bébés leur permettent de mieux se faire comprendre, avant qu’ils et elles puissent parler. Au cours de cet atelier, nous explorerons des signes de base, simples et faciles à apprendre, qui vous permettront de communiquer avec votre bébé d’une manière nouvelle et ludique.

Vous apprendrez des signes couramment utilisés tels que « maman », « papa », « manger », « dormir », « encore » et bien d’autres … et votre bébé découvrira des histoires signées.

www.signons-ensemble.ch

Bibliothèque des Pâquis Rue du Môle 17, 1201 Genève Genève 1201 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « http://bmgeneve.agenda.ch »}] [{« link »: « http://www.signons-ensemble.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-paquis/

DR