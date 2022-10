Signes2mains : « Bébé Signe » – Atelier thématique Saint-Crespin Saint-Crespin Catégories d’évènement: Saint-Crespin

Seine-Maritime Saint-Crespin Vous avez découvert Signes2mains ou comment communiquer avec bébé :

avec « Bébé Signe » – Atelier Découverte Un temps de rencontre et d’échanges ludiques avec plusieurs thématiques !

Plusieurs ateliers d’1h existent (*un délai entre 2 ateliers est recommandé) :

« Chantons des 2 mains© » – Atelier comptines *

« Pour aller plus loin » Lecture de contes, thématiques, tapis de contes …

Vocabulaire par thématique : Noël, cuisine, famille etc … Conseils :

Il est recommandé d’arriver 5 minutes avant le début de l’atelier.

Vous pouvez prévoir de quoi nourrir bébé. Public :

Enfant à partir de 4 mois, frères et sœurs plus âgés sont aussi bienvenus. Tarif : à partir de 15€

Inscription obligatoire. Nombre de places limitées. Animatrice :

