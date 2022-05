Signes2Mains : Atelier thématique : les émotions et histoire à lire, 21 mai 2022, .

Signes2Mains : Atelier thématique : les émotions et histoire à lire

2022-05-21 11:00:00 – 2022-05-21 12:00:00

Vous avez déjà assisté à un atelier Signes2mains et souhaitez approfondir votre communication avec bébé :

Atelier thématique : les émotions et histoire à lire

La communication gestuelle associée à la parole est un outil précieux qui permet à l’enfant de s’exprimer avant l’acquisition de la parole et ainsi de limiter les frustrations et les colères.

Un temps de rencontre et d’échanges ludiques !

Conseils :

Il est recommandé d’arriver 5 minutes avant le début de l’atelier.

Vous pouvez prévoir de quoi nourrir bébé.

Public :

Enfant à partir de 4 mois, frères et sœurs plus âgés sont aussi bienvenus.

Tarif : à partir de 15€

Inscription obligatoire. Nombre de places limitées.

Animatrice :

Jessica Demonchy, formée à Paris d’octobre 2009 à février 2010, auprès de Signes2mains, Capp formation et Sandrine Higel, fondatrice de Signes2mains.

Pour vous inscrire : 0767074504 ou en ligne : https://www.helloasso.com/…/les…/evenements/signes2mains

Vous avez déjà assisté à un atelier Signes2mains et souhaitez approfondir votre communication avec bébé :

Atelier thématique : les émotions et histoire à lire

La communication gestuelle associée à la parole est un outil précieux qui permet à…

les.amandiers@hotmail.com +33 7 67 07 45 04 https://lesamandiers76.wixsite.com/lesamandiers/signes2mains

Vous avez déjà assisté à un atelier Signes2mains et souhaitez approfondir votre communication avec bébé :

Atelier thématique : les émotions et histoire à lire

La communication gestuelle associée à la parole est un outil précieux qui permet à l’enfant de s’exprimer avant l’acquisition de la parole et ainsi de limiter les frustrations et les colères.

Un temps de rencontre et d’échanges ludiques !

Conseils :

Il est recommandé d’arriver 5 minutes avant le début de l’atelier.

Vous pouvez prévoir de quoi nourrir bébé.

Public :

Enfant à partir de 4 mois, frères et sœurs plus âgés sont aussi bienvenus.

Tarif : à partir de 15€

Inscription obligatoire. Nombre de places limitées.

Animatrice :

Jessica Demonchy, formée à Paris d’octobre 2009 à février 2010, auprès de Signes2mains, Capp formation et Sandrine Higel, fondatrice de Signes2mains.

Pour vous inscrire : 0767074504 ou en ligne : https://www.helloasso.com/…/les…/evenements/signes2mains

dernière mise à jour : 2022-04-22 par