Pau Office de tourisme Pau, Pyrénées-Atlantiques Signer l’architecture : la langue des signes autrement Office de tourisme Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Signer l’architecture : la langue des signes autrement Office de tourisme, 18 septembre 2021, Pau. Signer l’architecture : la langue des signes autrement

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme

### En compagnie d’un traducteur LSF, venez découvrir en langage des signes, l’architecture paloise au cours d’un atelier ambulant. Cet atelier dans le centre historique de Pau est une autre façon d’aborder son cadre de vie et le handicap.

Gratuit. Sur inscription. Dans la limite des places disponibles.

Office de tourisme 16 rue Henri IV, 64000 Pau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

