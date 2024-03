Signatures-performances à la Galerie B-Raku (Saint-Malo intra-muros) les 9 et 16 mars 2024 Galerie B-Raku / Breizh café Saint-Malo, samedi 9 mars 2024.

A l’occasion de la parution du catalogue de l’exposition aux éditions Ogawa Publishing, l’artiste abstrait contemporain William-Josh BECK sera présent à la galerie B-Raku / Breizh café les samedi 9 et 16 mars de 14h à 16h pour deux signatures-performances.

Au cours de ces deux moments forts, William-Josh BECK réalisera en direct des encres sur papier sur des musiques choisies sur l’instant par les spectateurs.trices, par transmission de l’énergie du flux sonore dans le trait de pinceau.

Dans une déclinaison de noir et blanc à partir de techniques traditionnelles japonaises, son œuvre s’élabore en effet en peignant, non pas ce qui se voit, mais ce qui s’écoute : en fixant une trace du sonore plutôt que du visible.

Une signature dédicace du catalogue de l’exposition suivra la performance.

L’exposition se tient du 18.01.2024 au 02.04.2024.

Galerie B-Raku / Breizh café 12 rue de la Herse Saint Malo Intra-Muros Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine