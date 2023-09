Signatures avec Dominique et Alexandra Duvivier Théâtre Le Double Fond Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Signatures avec Dominique et Alexandra Duvivier
Théâtre Le Double Fond
Paris

Le vendredi 19 juillet 2024

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 05 juillet 2024

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 28 juin 2024

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 14 juin 2024

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 24 mai 2024

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 17 mai 2024

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 10 mai 2024

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 05 avril 2024

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 29 mars 2024

de 21h00 à 22h15

Le vendredi 22 mars 2024

de 21h00 à 22h15

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant 32 € (plein tarif) 25 € (tarif réduit) Tarif réduit : étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif. Arrivée: 20h30 | Début du spectacle: 21h Détail des formules : https://www.doublefond.com/1BFogn-formules-et-tarifs/ Encore un nouveau spectacle du duo mythique des Duvivier père et fille !

Magie de leur amour du public, magie de leur complicité, magie de leur humour, magie de leurs tours : mais alors, qu’est-ce qui sera le plus magique cette fois ? Peut-être tout simplement la magie de vous surprendre, celle de vous cueillir là où vous ne l’attendiez pas. Parce que ce nouveau show, c’est la promesse de repousser les limites. De vous éblouir avec quelques mystères totalement dingues. De vivre ensemble tous ces instants si précieux et si uniques de rire et d’émotion partagés, qui font qu’on est tous là. Toujours au rendez-vous avec les Duvivier ! Théâtre Le Double Fond 1 place du Marché Sainte Catherine 75004 Paris Contact : https://www.doublefond.com/spectacles/entre-vous-et-moi/ +33142714020 resa@doublefond.com https://www.facebook.com/ledoublefond https://www.facebook.com/ledoublefond https://www.doublefond.com/#

