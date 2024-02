Signature Vivian Petit La Galerne Le Havre, samedi 16 mars 2024.

Signature Vivian Petit La Galerne Le Havre Seine-Maritime

Né au Havre, Vivian Petit croise plusieurs histoires dans son livre « Ciel et Marine ». Il revient sur sa découverte d’un sport, d’une sociabilité et sur ses souvenirs de supporter. A travers des témoignages, il évoque l’histoire du HAC, club doyen du football français et enfin une histoire populaire, celle du syndicalisme, du rock et du rap havrais.

Entrée libre, sans inscription

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

