Signature Odile Marteau Guernion La Galerne Le Havre, samedi 16 mars 2024.

Signature Odile Marteau Guernion La Galerne Le Havre Seine-Maritime

Avec ce nouveau livre « Retour à Erquy », Odile Marteau Guernion signe le 6ème volet des enquêtes d’Anna Le Goff.

Alors que des manifestations de pêcheurs contre les projets éoliens en mer se font entendre au Havre et à Erquy, deux jeunes femmes sont retrouvées assassinées de façon atroce mais identique à 300 kilomètres de distance. Y a-t-il un lien entre les meurtres et les projets éolien offshore ? Et si oui, quel est-il ? Voilà encore du fil à retordre pour la capitaine et son équipe.

Entrée libre, sans inscription

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16

La Galerne 148 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

