Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Une porte, c’est l’âme d’une maison !

Chacune a son caractère, elle peut être accueillante, surprenante, parfois intimidante, avoir une certaine noblesse ou la beauté de la simplicité.

Avec cet ouvrage, l’auteure propose en donnant quelques indices, de flâner dans les villages du pays Toy, d’aller à la rencontre de tous ces détails qui nous entourent, mais que l’on ne voit pas, pourtant ils sont là, chargés d’histoires !

Un ouvrage à prendre sous le bras pour découvrir ou redécouvrir le Pays Toy autrement ! L’auteure native des Hautes-Pyrénées s’intéresse depuis longtemps aux vieilles pierres, au patrimoine et plus particulièrement à celui de son département.

Édition Mon Hélios / vente d'ouvrages sur place par la libraire Plume +33 5 62 92 38 38 https://www.maisondelavallee.org/

