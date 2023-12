Signature exceptionnelle : Marc Levy au Divan Librairie Le Divan Paris, 19 décembre 2023, Paris.

Le mardi 19 décembre 2023

de 18h30 à 20h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons avec joie l’auteur Marc Levy à l’occasion de la parution de son roman « La Symphonie des monstres » aux Éditions Robert Laffont.

Venez découvrir “La Symphonie des monstres” publié aux Éditions Robert Laffont.

Marc Levy est de retour avec un roman puissant.

Au cours d’une aventure peuplée de personnages inoubliables, une mère et sa fille vont réapprendre à se connaître et à s’aimer. Marc Levy nous livre une grande aventure humaine au cœur de l’Histoire tumultueuse qui s’écrit aujourd’hui sous nos yeux.

Marc Levy est l’écrivain français le plus lu dans le monde, avec plus de 50 millions d’exemplaires vendus et des traductions en 50 langues. La Symphonie des monstres est son 25e roman.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

DR