Paris Signature exceptionnelle avec Patti Smith Librairie Gallimard Paris, 29 septembre 2023, Paris. Le vendredi 29 septembre 2023

de 17h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Venez rencontrer Patti Smith à l’occasion de la parution des deux livres « Un livre de jours » et « Une saison en enfer » aux éditions Gallimard. Venez découvrir Un livre de jours et Une saison en enfer publié aux Éditions Gallimard. Attention places limitées. Patti Smith ne signera que ses livres. Une performance littéraire est prévue le lundi 2 octobre au théâtre de l’Odéon avec les musiciens Tony Shanahan et Jackson Smith. >> Réserver Musicienne, poétesse mais aussi photographe et peintre, Patti Smith est une artiste totale qui n’a eu de cesse, tout au long de sa carrière, de saluer ses influences artistiques. Avec Une saison en enfer,1873, découvrez la réunion de deux deux poètes libres par l’oeuvre et la pensée. Pour les cent cinquante ans de sa publication, Patti Smith accompagne de dessins, photos, et écrits, le texte intégral du recueil. De sa guitare favorite à des clichés de son enfance en passant par un portrait d’Allen Ginsberg, Un livre de jours nous plonge de manière ludique et esthétique au coeur du monde fascinant d’une artiste culte qui se dévoile ici comme jamais, en 366 images. Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda-142973/signature-exceptionnelle-patti-smith/ https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

Francesca Mantovani

