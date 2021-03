Montigny-le-Bretonneux Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Signature électronique : libérez-vous des contraintes du papier ! Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Cliquez ! c’est signé !

Avec des déplacements restreints et des contacts physiques limités, opter pour une dématérialisation de vos documents à signer devient une évidence. Mais comment être sûr que le cadre juridique est bien respecté en cas de litige ? Quelles sont les solutions existantes sur ce marché ? et concrètement ça marche comment ?

Explications et démonstration : on vous dit tout !

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Claudiu Sirbu, Président de LiveConsent

2021-04-13T09:00:00 2021-04-13T10:00:00

