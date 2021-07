Florange Château de Bétange Florange, Moselle Signature d’une Obligation Réelle Environnementale (O.R.E.) pour l’allée des Marronniers de Bétange Château de Bétange Florange Catégories d’évènement: Florange

Moselle

Signature d’une Obligation Réelle Environnementale (O.R.E.) pour l’allée des Marronniers de Bétange Château de Bétange, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Florange. Signature d’une Obligation Réelle Environnementale (O.R.E.) pour l’allée des Marronniers de Bétange

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Bétange

### Le samedi 18 septembre, à 11h, la L.P.O. Moselle et les propriétaires de Bétange signeront une Obligation Réelle Environnementale (O.R.E.) pour la sauvegarde de l’allée des Marronniers de Bétange. À l’issue de cette signature, un parcours emmènera les visiteurs dans les lieux remarquables du parc (kiosque japonais en branchages de fonte, gros chêne «Arbre remarquable de France», Vierge en fonte). Des stands, proposés par des associations patrimoniales et environnementales, jalonneront ce parcours. Les associations présenteront leurs activités et expliqueront leur engagement pour la sauvegarde du site de Bétange.

2€ adulte ; gratuit jusqu’à 12 ans.

Le samedi 18 septembre, à 11h, la L.P.O. Moselle et les propriétaires de Bétange signeront une Obligation Réelle Environnementale (O.R.E.) pour la sauvegarde de l’allée des Marronniers de Bétange. Château de Bétange Château de Bétange, 57190 Florange Florange Ébange-et-Daspich Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Florange, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Bétange Adresse Château de Bétange, 57190 Florange Ville Florange lieuville Château de Bétange Florange