Signature du CRTE Communauté de Communes Entre Beauce et Perche Illiers Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Illiers-Combray

Signature du CRTE Communauté de Communes Entre Beauce et Perche Illiers Combray, 31 janvier 2022, Illiers-Combray. Signature du CRTE Communauté de Communes Entre Beauce et Perche

Illiers Combray, le lundi 31 janvier à 11:00

Les CRTE ont vocation à accompagner la création et/ou le renforcement de projets de territoires compatibles avec les besoins de cohésion des territoires et de transition écologique. Contrat de relance et de transition écologique Illiers Combray 15 rue Poulain Illiers Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-31T11:00:00 2022-01-31T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Illiers-Combray Autres Lieu Illiers Combray Adresse 15 rue Poulain Illiers Combray Ville Illiers-Combray lieuville Illiers Combray Illiers-Combray Departement Eure-et-Loir

Illiers Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/illiers-combray/

Signature du CRTE Communauté de Communes Entre Beauce et Perche Illiers Combray 2022-01-31 was last modified: by Signature du CRTE Communauté de Communes Entre Beauce et Perche Illiers Combray Illiers Combray 31 janvier 2022 Illiers Combray Illiers-Combray Illiers-Combray

Illiers-Combray Eure-et-Loir