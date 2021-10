Paris Marché de la poésie Paris Signature d’Éric Dubois au Marché de la poésie Marché de la poésie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Je fais une signature de mes livres Somme du réel implosif ( poésie ) et L’homme qui entendait des voix ( récit ) le dimanche 24 octobre de 16h à 17h , stand 706 ( Editions Unicité ) . Marché de la poésie. Place St Sulpice. Paris 6ème. [https://www.marche-poesie.com/](https://www.marche-poesie.com/)

Entrée libre.

Eric Dubois fait une signature de mes livres Somme du réel implosif ( poésie ) et L'homme qui entendait des voix ( récit ) le dimanche 24 octobre de 16h à 17h . Marché de la poésie Place St Sulpice, Paris

2021-10-24T16:00:00 2021-10-24T18:00:00

