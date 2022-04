Signature d’Eric Dubois au Lundi du Livre Mairie du 5 ème arrondissement, 4 avril 2022, .

Signature d’Eric Dubois au Lundi du Livre

Mairie du 5 ème arrondissement, le lundi 4 avril à 19:00

Lundi du livre #21 Avec comme invités Ariane Bois, Eric Dubois, Therry Paulmier et Gilles Pialoux. Organisation et résentation : Eric Poindron et Matthias Vincenot Dans l’attente et dans le prolongement du Festival Quartier du Livre, tous les premiers lundis du mois, à 19 heures, en Mairie du 5ème arrondissement, Matthias Vincenot et Eric Poindron invitent plusieurs écrivains, qui lisent chacun quelques extraits de leurs ouvrages. Cette heure de lecture est suivie d’un échange avec la salle. Moment d’écoute, de rencontre et de partage, ce rendez-vous régulier permet la découverte ou la redécouverte de livres et d’auteurs, dans un esprit d’ouverture et de diversité des univers et des formes proposées. Roman, poésie, histoire, théâtre… tous les genres ont droit de cité, car c’est bien la littérature dans son ensemble qui est mise à l’honneur. En partenariat avec la Mairie du 5ème arrondissement, le Festival Quartier du livre, l’association Poésie et Chanson Sorbonne et la Librairie Pedone

Entrée libre.

Mairie du 5 ème arrondissement 21, Place du Panthéon, 75005 Paris Quartier de la Sorbonne Paris



