Joinville-le-Pont Librairie L'Antre de Pages Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Signature d’Éric Dubois à la librairie L’Antre de Pages à Joinville le pont ( 94 ) Librairie L’Antre de Pages Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Signature d’Éric Dubois à la librairie L’Antre de Pages à Joinville le pont ( 94 ) Librairie L’Antre de Pages, 13 novembre 2021, Joinville-le-Pont. Signature d’Éric Dubois à la librairie L’Antre de Pages à Joinville le pont ( 94 )

Librairie L’Antre de Pages, le samedi 13 novembre à 15:00

Je fais une signature pour mes deux derniers livres Somme du réel implosif ( poésie ) et Lunatic ( roman ) à la librairie L’Antre de Pages * à Joinville le pont le samedi 13 novembre à 15h. Eric Dubois * 27-29 rue de Paris

Entrée libre.

Je fais une signature pour mes deux derniers livres Somme du réel implosif ( poésie ) et Lunatic ( roman ) à la librairie L’Antre de Pages * à Joinville le pont le samedi 13 novembre à 15h. Librairie L’Antre de Pages 27 rue de Paris 94340 Joinville le pont Joinville-le-Pont Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Autres Lieu Librairie L'Antre de Pages Adresse 27 rue de Paris 94340 Joinville le pont Ville Joinville-le-Pont lieuville Librairie L'Antre de Pages Joinville-le-Pont