Signature de Stéphanie Trouillard 2021-03-13 15:00:00 15:00:00 – 2021-03-13 18:00:00 18:00:00 Librairie Le Chat Pitre 1 Quai Berigny

Fécamp Seine-Maritime

Après un web documentaire qui lui valu cinq prix, la journaliste Stéphanie Trouillard raconte en BD l'histoire d'une jeune déportée juive, Louise Pikovsky. La BD : En 2010, lors d'un déménagement au sein du lycée Jean de La Fontaine, dans le 16e arrondissement de Paris, des lettres et des photographies ont été trouvées dans une vieille armoire. Enfouis là depuis des dizaines d'années, ces documents appartenaient à une ancienne élève, Louise Pikovsky. Plusieurs mois durant, cette jeune lycéenne a correspondu avec sa professeure de lettres. Son dernier courrier date du 22 janvier 1944, jour où elle est arrêtée avec sa famille. Internés à Drancy, le père, la mère et les quatre enfants ont été déportés à Auschwitz. Ils n'en reviendront pas.

