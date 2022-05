Signature de Nathalie et Yves-Marie Clément et Laurent Audouin Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Signature de Nathalie et Yves-Marie Clément et Laurent Audouin Fécamp, 28 mai 2022, Fécamp. Signature de Nathalie et Yves-Marie Clément et Laurent Audouin À quai à bord de la Tante Fine Quai Bérigny Fécamp

2022-05-28 10:00:00 – 2022-05-28 À quai à bord de la Tante Fine Quai Bérigny

Fécamp Seine-Maritime Rendez-vous à partir de 10h à quai à bord de la Tante Fine, samedi 28 mai 2022 pour une grande séance de dédicaces, qui marquera le lancement officiel du 2ème tome de la série : Les aventuriers de la Gorgone Pourpre. ✍️ Les auteurs fécampois, Nathalie et Yves-Marie Clément, et l’illustrateur Laurent Audouin, vous attendent avec impatience pour vous dédicacer ce bel album que vous pourrez vous procurer sur place. Le livre : Direction le Pôle Nord et la banquise pour nos apprentis matelots qui participent à une campagne de prélèvements sur la banquise pour l’Institut Polaire Réchauffement climatique, animaux en danger, rencontres avec le peuple Inuit… Tallulah, Alice, Hugo et l’équipage de la Gorgone-Pourpre repartent à l’aventure et se retrouvent face à de terribles pirates qui sévissent dans l’univers glacé ! Heureusement, Cap’tain Génial n’est jamais très loin pour leur venir en aide. Rendez-vous à partir de 10h à quai à bord de la Tante Fine, samedi 28 mai 2022 pour une grande séance de dédicaces, qui marquera le lancement officiel du 2ème tome de la série : Les aventuriers de la Gorgone Pourpre. ✍️ Les auteurs fécampois,… contact@librairielechatpitre.com +33 2 35 10 12 54 https://www.librairielechatpitre.com/?fbclid=IwAR0qSVlUP-c3KyusFvQJ6gc-TggAXHollchvBNylrzCyzv3dMobK_Rp1qu8 Rendez-vous à partir de 10h à quai à bord de la Tante Fine, samedi 28 mai 2022 pour une grande séance de dédicaces, qui marquera le lancement officiel du 2ème tome de la série : Les aventuriers de la Gorgone Pourpre. ✍️ Les auteurs fécampois, Nathalie et Yves-Marie Clément, et l’illustrateur Laurent Audouin, vous attendent avec impatience pour vous dédicacer ce bel album que vous pourrez vous procurer sur place. Le livre : Direction le Pôle Nord et la banquise pour nos apprentis matelots qui participent à une campagne de prélèvements sur la banquise pour l’Institut Polaire Réchauffement climatique, animaux en danger, rencontres avec le peuple Inuit… Tallulah, Alice, Hugo et l’équipage de la Gorgone-Pourpre repartent à l’aventure et se retrouvent face à de terribles pirates qui sévissent dans l’univers glacé ! Heureusement, Cap’tain Génial n’est jamais très loin pour leur venir en aide. À quai à bord de la Tante Fine Quai Bérigny Fécamp

